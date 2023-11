Auftakt zu regionalen Protesten in ganz Deutschland Apotheker gehen für höhere Honorare auf die Straße

Aus Protest gegen die schlechte wirtschaftliche Lage sind viele Apotheken in Norddeutschland am Mittwoch geschlossen geblieben. Bei einer zentralen Kundgebung in Hannover forderten die Apothekerinnen und Apotheker aus Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern eine Anhebung und eine regelmäßige Überprüfung der Honorare. Die Kundgebung war der Auftakt zu regionalen Protesten im Laufe des Monats November in ganz Deutschland.