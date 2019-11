Handy klingelt während seiner Rede im Bundestag : AfD-Politiker Glaser bekommt sein Smartphone nicht in den Griff

AfD-Politiker Glaser bekommt sein Smartphone nicht in den Griff

Berlin Während seiner Rede zur Haushaltsdebatte liegt sein Handy mit auf dem Rednerpult – und klingelt. „Das ist unerhört“, sagt der 77-Jährige und tippt wild auf das Display seines Smartphones. Das Video von der Panne sorgt im Internet für viele Lacher.

Im Umgang mit modernen Technologien tut sich der ein oder andere schwer. So ist es offenbar auch bei Albrecht Glaser. Als der AfD-Politiker am Dienstag seinen Beitrag zur Haushaltsdebatte im Bundestag leistet, klingelt plötzlich sein Smartphone, das auf dem Rednerpult gleich neben ihm liegt.

Der Anruf-Ton ist im Saal gut zu hören – und gut zu sehen ist auch, dass der 77-Jährige das Gerät nicht wirklich in den Griff bekommt. Um das Smartphone auszustellen, tippt er wild auf das Display, ruft laut „Stille!“ – doch das Telefon klingelt weiter. Kurz bringt ihn das Geklingel aus der Fassung. „Das ist unerhört“, sagt er in Richtung des Geräts und: „Das war nicht verabredet.“ Dann packt er es in seine Hosentasche, im Saal bricht Gelächter aus.