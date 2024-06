„Sehr eigene Sicht auf Dinge“ Handwerkspräsident wirft Bundeskanzler Scholz Selbsttäuschung vor

Er nahm zugleich aber auch die Betriebe in die Pflicht. Diese müssten im Kampf gegen den Fachkräftemangel mehr tun, um junge Menschen für eine Berufsausbildung zu begeistern. „Das Handwerk bietet gute Bezahlung und Entwicklungsmöglichkeiten, vor allem aber auch Sicherheit“, sagte Dittrich. „Mancher Beruf etwa in der Industrie oder bei Banken wird durch Roboter oder Künstliche Intelligenz (KI) womöglich verschwinden“, fuhr er fort. „Aber KI kann kein kaputtes Rohr reparieren - vermutlich auch in 20 Jahren nicht.“