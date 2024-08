Handwerkspräsident Dittrich warnt vor enormem Beitragsanstieg „Viele Geschäftsmodelle geraten in Schieflage. Daran hängen Existenzen“

Dittrich Natürlich blickt die Welt auf uns. Wenn nicht das Zusammenführende und Einende, sondern das Spaltende und Trennende das politische Handeln bestimmt wie bei den Parteien an den extremen Rändern, dann schadet das der Wirtschaft, unseren Betrieben und der Fachkräftesicherung. Aber auch die anderen Parteien sehe ich in der Verantwortung: Wenn in einigen Wahlkreisen in Sachsen etwa die Grünen auf nicht einmal ein Prozent oder die SPD nur noch auf einstellige Ergebnisse kommt, dann müssen die sich doch mal fragen: Was machen wir falsch? Was müssen wir machen, um mit unseren Themen wahrgenommen zu werden?