Handwerkspräsident Jörg Dittrich kritisiert Wirtschaftsminister Habeck „Viele lassen sich noch schnell eine Gas-Heizung einbauen“

Dittrich Da das Schuljahr bald endet, stehen wir am Beginn der heißen Phase, in der Ausbildungsverträge abgeschlossen werden. Ende April waren bei unseren Handwerkskammern noch knapp 40.000 offene Ausbildungsplätze gemeldet. Ich kann Jugendliche nur ermutigen: Nutzt diese 40.000 Chancen und startet eine Ausbildung. Das Handwerk bleibt der Ausbilder der Nation: Wir haben knapp zehn Prozent Anteil an der Wirtschaftsleistung, bilden aber 30 Prozent aller Jugendlichen aus. Wegen des großen Bedarfs an handwerklichen Fachkräften für die Transformationen brauchen wir jede und jeden im Handwerk. Allerdings ist es schwierig für Handwerksbetriebe, genügend Bewerberinnen und Bewerber zu finden. Besonders groß ist der Bedarf bei den Klimaberufen, also etwa bei Heizung-Sanitär-Klima, bei Elektroinstallateuren, generell am Bau, aber auch in den Lebensmittel- oder in den handwerklichen Gesundheits-Berufen.