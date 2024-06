Wirtschaftsminister in Peking Hohe Erwartungen an Robert Habeck in China

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat vor einem eskalierenden Handelsstreit mit China gewarnt. „China hat nach den geltenden WTO-Regeln einen Wettbewerbsverstoß begangen“, sagte BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner anlässlich des Besuchs von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) an diesem Wochenende in China. Das habe die EU nach intensiver Prüfung festgestellt und reagiert. „Es ist gut, dass die EU China ein Angebot für Verhandlungen gemacht hat. Der Ball liegt jetzt bei China“, betonte Gönner. „Negative Auswirkungen auf internationale Lieferketten und europäische Unternehmen müssen so gering wie möglich gehalten werden. Europäische Unternehmen haben kein Interesse daran, dass sich ein Handelskonflikt mit China hochschaukelt“, sagte Gönner.