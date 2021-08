Vor der Ministerpräsidentenkonferenz : Handel drängt Bund und Länder zu Abschied von reiner Inzidenzregelung

Berlin Die Angst vor einem erneuten Lockdown ist weiterhin groß - und die steigenden Inzidenzzahlen sorgen ihrerseits für Beunruhigung. Der Handel fordert nun, den Fokus von diesen Zahlen zu nehmen.

Vor der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel hat der Handelsverband Deutschland (HDE) von Bund und Ländern eine Präventionsstrategie zur Verhinderung eines erneuten Lockdowns gefordert. In einem Brief an die Bundeskanzlerin, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, verlangte HDE-Präsident Josef Sanktjohanser angesichts der wieder steigenden Zahl von Corona-Fällen eine Abkehr von der alleinigen Fixierung auf die Inzidenz. Die Anwendung der bisherigen Inzidenzwerte für staatliche Anordnungen bis hin zur Schließung der Nonfood-Geschäfte und ganzer Innenstädte sei „weder unter epidemiologischen noch unter rechtlichen Gesichtspunkten zu rechtfertigen“.