Der hessische Landtag hat am Donnerstag seine Plenarsitzung nach einer Gedenkminute für die Opfer der tödlichen Schüsse in Hanau abgebrochen.



Angesichts des Gewaltverbrechens haben alle evangelischen Kirchen in der Stadt am Donnerstag ihre Pforten geöffnet. Man wolle den Menschen Orte bieten, an denen sie Trost finden könnten, sagte Martin Lückhoff, Dekan des Kirchenkreises Hanau. In den Kirchen lägen Texte aus, die für solche Krisenfälle vorbereitet seien.