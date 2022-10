Streit um Hamburger Hafen : Union und Grüne erhöhen Druck auf Kanzleramt

Ein Containerschiff der chinesischen Reederei Cosco wird am Container-Terminal Tollerort im Hamburger Hafen abgefertigt. (Archiv) Foto: dpa/Marcus Brandt

Berlin Im Tauziehen um einen möglichen Einstieg Chinas beim Hamburger Hafen wächst der politische Druck. Die Opposition wirft dem Bundeskanzler vor auf Zeit zu spielen und will Ausschuss-Sondersitzungen im Bundestag. Auch die Grünen verschärfen den Ton gegenüber Olaf Scholz.

Die Union erwartet noch in dieser Woche Aufklärung im Bundestag über das weitere Vorgehen der Bundesregierung hinsichtlich der Beteiligung des chinesischen Staatskonzerns Cosco am Container-Terminal im Hamburger Hafen. Fraktionsvize Johann Wadephul sagte unserer Redaktion: „Ein möglicher chinesischer Einstieg in den Hamburger Hafen kann erhebliche Auswirkungen auf die nationale Sicherheit Deutschlands haben. Es gibt alarmierende Stimmen aus der Bundesregierung und der EU.“

Die Unionsfraktion hat deshalb bei Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) schriftlich eine Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses und des Auswärtigen Ausschusses beantragt. Die Sitzungen müssten zwingend noch in dieser Woche, also vor dem 31. Oktober 2022, durchgeführt werden, heißt es in dem Schreiben. Sollte bis dahin keine Untersagung erfolgen, gelte das Geschäft als genehmigt.

Wadepuhl ergänzte, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) versuche, alle Bedenken zu ignorieren. „Das dürfen wir ihm bei einer Entscheidung mit dieser Tragweite nicht durchgehen lassen.“ Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Fraktion, Julia Klöckner (CDU), sagte, die zuständigen Fachminister der Ampel hätten den Cosco-Einstieg abgelehnt. „Hier dürfen ohne Beteiligung des Deutschen Bundestages keine Fakten geschaffen werden.“ Man erwarte von der Bundesregierung einen umfassenden Bericht in einer virtuellen Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses.

Auch die Grünen forderten ein Einlenken. Seine Partei gehe davon aus, dass das Thema bei der Kabinettsitzung am Mittwoch „besprochen werden muss“, sagte Parteichef Omid Nouripour am Montag in Berlin.

Die chinesische Reederei Cosco will einen 35-prozentigen Anteil an dem Hamburger Containerterminal Tollerort übernehmen. Bis zum 31. Oktober läuft eine Prüffrist, bis zu der die Bundesregierung das Geschäft untersagen könnte. Tut sie dies nicht, kann der Verkauf erfolgen. Bundeskanzler Scholz hatte am Freitag beim EU-Gipfel Kritik an einer möglichen chinesischen Beteiligung zurückgewiesen.

Kritik an dem geplanten Geschäft kommt unter anderem von den Grünen. Es müsse eigentlich selbstverständlich sein, dass ein solcher Deal untersagt werde, sagte Nouripour. Er bezog sich dabei auf die Erfahrung mit den Problem beim Gas aus Russland. Es müsse jetzt endlich verstanden werden, dass kritische Infrastruktur nicht einfach an ein Land verkauft werden dürften, „von dem wir alle wissen, dass es ohne mit der Wimper zu zucken bereit ist, unsere Abhängigkeit auch politisch auszunutzen“.