Analyse der Forschungsgruppe Wahlen : Hamburg zeigt der AfD ihre Grenzen auf

Hamburg Die Forschungsgruppe Wahlen erklärt das Ergebnis der Hamburger Bürgerschaftswahl: Die SPD punktet mit ihrem Spitzenkandidaten und als Partei. Die CDU ist nicht konkurrenzfähig. Und die Rechtspopulisten tun sich in einer prosperierenden, weltoffenen Umgebung schwer.

So übertrifft Peter Tschentscher nach nur knapp zwei Jahren im Amt bei Leistung und Ansehen die meisten anderen Länder-Regierungschefs. Beim Image erreicht er auf einer Skala von minus fünf bis plus fünf mit plus 2,7 das selten hohe Niveau von Vorgänger Olaf Scholz. Seine Herausforderin von den Grünen, Katharina Fegebank, wird mit plus 1,7 ebenfalls klar positiv bewertet. Flankiert wird das zugkräftige Spitzenpersonal von SPD und Grünen von bemerkenswert hohem Ansehen ihrer jeweiligen Parteien: Die Hamburger Grünen erreichen plus 1,8, die SPD schafft überragende 2,5. In keinem Bundesland hat eine Partei mehr Reputation.