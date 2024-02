Kein Bargeld für Asylbewerber Hamburg startet als erstes Land Bezahlkarte für Flüchtlinge

Als erstes Bundesland führt Hamburg Bezahlkarten für Asylbewerber ein. Sie werden zunächst an Neuankömmlinge in Erstaufnahmeeinrichtungen ausgegeben, wie die Sozialbehörde der Hansestadt am Donnerstag mitteilte. Es handele sich um ein Pilotprojekt für die bundesweite Einführung einer solchen Bezahlkarte.