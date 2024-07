Russische Staatsangehörige Mutmaßliche IS-Unterstützer in Untersuchungshaft

Nach der Festnahme von zwei mutmaßlichen Unterstützern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Hamburg und Schleswig-Holstein sitzen die Beschuldigten in Untersuchungshaft. Der Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe habe die Haftbefehle in Vollzug gesetzt, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Sie wirft den beiden russischen Staatsangehörigen vor, Mitglieder einer kriminellen Vereinigung gewesen zu sein, die in Deutschland und anderen europäischen Ländern Gelder für den IS sammelte.