Kunstaktion gegen Trump Darum hängen 50 Rettungsringe am US-Konsulat in Hamburg

Der Künstler Volker-Johannes Trieb hat am Freitagmorgen 50 beschriftete Rettungsringe rund um das US-Konsulat in der Hamburger Hafencity angebracht und damit gegen den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump protestiert. Die „Save yourself“-Aktion sollte laut Trieb ein Geschenk zu Trumps 78. Geburtstag am Freitag sein. Neben den 50 Rettungsringen, die für die US-Bundesstaaten stehen, brachten er und ein 15-köpfiges Team auch Banner an mit der Aufschrift „America save yourself - don't vote for Trump“ (Amerika rette dich selbst - wähle nicht Trump). Einen Rettungsring und einen Brief, der die Aktion dokumentiert, wollte der Künstler dem Konsulat zur Weiterleitung an Ex-Präsident Trump zukommen lassen.