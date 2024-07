Ehemalige Spitzenkandidatin der Liberalen Hamburger FDP-Abgeordnete Treuenfels-Frowein zur CDU übergetreten

„Mit Anna von Treuenfels-Frowein haben wir für die CDU Hamburg die stärkste und profilierteste liberale Stimme in unserer Stadt gewinnen können“, sagte Thering. Bereits am Montagmorgen sei eine Sonderfraktionssitzung geplant, bei der die bislang fraktionslose Bürgerschaftsabgeordnete in die CDU-Fraktion aufgenommen werden soll.