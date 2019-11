Auch Hitler-Fotos entdeckt : Ermittler finden Hetzschrift "Mein Kampf" auf Computer-Festplatte des Halle-Attentäters

Hamburg Auf den Festplatten des mutmaßlichen Attentäters von Halle haben die Ermittler einem Medienbericht zufolge einschlägiges nationalsozialistisches Propagandamaterial gefunden.

Stephan B. soll am 9. Oktober versucht haben, am Feiertag Jom Kippur die Synagoge von Halle an der Saale zu stürmen und dort ein Massaker anzurichten. Nachdem er aber an der verschlossenen Tür der Synagoge scheiterte, soll er zwei Zufallsopfer getötet haben. Der 27-Jährige gestand die Tat und ein antisemitisches Motiv.