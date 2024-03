Häusliche Gewalt Frauenhäuser stoßen gerade an Feiertagen an ihre Grenzen

Zunehmende Brutalität trifft also auf ein System, dem an allen Stellen das Geld fehlt. So müssen Frauenhäuser regelmäßig Schutzsuchende abweisen, weil die 6.800 Plätze, die es bundesweit gibt, bei weitem nicht reichen. Nötig wären zusätzlich bis zu 15.000 Plätze in Frauenhäusern oder Schutzwohnungen, wenn Deutschland die Istanbul-Konvention erfüllen will. Das Abkommen des Europarats zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen gilt seit 2018 und verlangt von den Unterzeichnerstaaten unter anderem eine Mindestzahl an Schutzplätzen in allen Regionen des Landes. In rund 90 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten gibt es die aber gar nicht.