Gewalt im Alltag Es braucht dringend mehr Frauenhäuser

Wenn all das, was sich in Deutschland hinter der Wohnungstür abspielte, sich sichtbar auf der Straße ereignen würde, wären wir alle schockiert – und die Politik müsste sofort handeln: Es sind vor allem Frauen, die geschlagen und gedemütigt werden, und zwar von Männern, die ihre Aggressionen, Frustrationen und Minderwertigkeitsgefühle an ihnen auslassen. Laut aktueller Statistik, dem sogenannten Bundeslagebild, gab es bei der häuslichen Gewalt zuletzt einen Anstieg um 6,5 Prozent, insgesamt waren mehr als eine Viertelmillion Menschen betroffen. 155 Frauen wurden 2023 durch ihre Partner oder Ex-Partner sogar getötet.