Alle Entwicklungen im Liveblog: So stark sind die Parteien vom großen Datenklau betroffen

Unterdessen hat die Bundestagsfraktion der FDP juristische Schritte eingeleitet. Nach derzeitigem Kenntnisstand seien zentrale Systeme der FDP-Fraktion nicht betroffen, sagte ein Sprecher der Fraktion am Freitag in Berlin. Die Fraktion prüfe den Fall in enger Abstimmung mit den zuständigen Stellen.



Das Netz des Bundestags könnte ein Angriffspunkt sein, über den sensible, teils private Daten abgeflossen sind. Insgesamt seien 28 Namen und Handynummern von FDP-Politikern betroffen, bestätigte die Generalsekretärin der FDP Baden-Württemberg, Judith Skudelny, am Freitag in Stuttgart.

Die Betroffenen wüssten Bescheid und könnten selbst entscheiden, ob sie die Handynummern ändern wollten. Das System der Bundestagsfraktion der FDP habe nicht gehackt werden können.