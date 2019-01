Alle Entwicklungen im Liveblog: Hacker zapften wohl auch private Clouds an

In Stralsund hat es einen Datenklau der "handfesten" Art gegeben: Unbekannte Täter haben eine Messingtafel gestohlen, die auf das Wahlkreisbüro von Bundeskanzlerin Angela Merkel in hinweist. Sie wurde offenbar in der Nacht zu Freitag in der Innenstadt der Hansestadt entwendet, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilte.