Nach Hackerangriff: Seehofer wehrt sich gegen Vorwurf der Untätigkeit

Berlin Der Innenminister lobt die gute Arbeit der Behörden bei der Aufklärung der bundesweiten Hackerattacke. Die Sicherheitslage in Deutschland habe sich nicht geändert. Ein IT-Sicherheitsgesetz 2.0 soll kommen.

Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich nach der vorübergehenden Festnahme eines 20-Jährigen im Zusammenhang mit der Online-Attacke auf Politiker und Prominente gegen den Vorwurf zu langer Untätigkeit gewehrt. Die zuständigen Behörden hätten „sehr rasch, sehr effizient und sehr gut rund um die Uhr gehandelt“, betonte Seehofer am Dienstag in Berlin bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, und dem Präsidenten des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch.

Der Tatverdächtige sei schon am vergangenen Sonntag identifiziert worden, ergänzte Seehofer, der betonte: „Wir machen in so wichtigen Angelegenheiten also unsere Arbeit.“