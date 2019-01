Hachenburg: Wirbel um freien Kino-Eintritt für AfD-Mitglieder zu „Schindlers Liste“

Das Cinexx Kino in Hachenburg. Foto: dpa/Thomas Frey

Hachenburg Ein kleiner Ort in Rheinland-Pfalz gerät in die Schlagzeilen: Ein Kino hat für den internationalen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus ausschließlich AfD-Mitgliedern freien Eintritt zur Vorstellung von „Schindlers Liste“ angeboten.

Aufgrund der „sogar international hohen Resonanz“ auf diese Aktion entschied die Geschäftsführung des Kinos in Hachenburg im Westerwald am Donnerstag aber, allen Interessierten den Eintritt am 27. Januar zu dem „vielfach ausgezeichneten Meisterwerk“ zu erlassen.