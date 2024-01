„Es wäre gut, wenn wir jetzt auch zu Potte kommen“ Wirtschaftsminister Habeck will Einigung bei Kraftwerksstrategie

Habeck will neue Gaskraftwerke im Zuge der Energiewende umfassend fördern. Strittig ist in der Ampel-Koalition vor allem die Finanzierung in der angespannten Haushaltslage. Vorgesehen sind Ausschreibungen für die Anlagen, die den stetig wachsenden, aber schwankenden Anteil erneuerbarer Energien ausgleichen können. Wer die geringsten Subventionen verlangt, erhält den Zuschlag. Die Kostenschätzungen aus der Branche beliefen sich zuletzt auf bis zu 40 Milliarden Euro. Am Dienstag hatte Habeck gesagt, er wolle im Rahmen einer Kraftwerksstrategie die Unternehmen sowohl bei den Investitions- als auch bei den Betriebskosten der Anlagen unterstützen.