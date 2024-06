Talk bei Illner TV-Duell von Habeck und Merz wird zum Kuschelgipfel

Sie können miteinander. Oder wie Maybrit Illner zwischendurch leicht genervt sagt: „Wir müssen jetzt aufpassen, dass es nicht zu freundlich wird.“ Da treten in ihrer Sendung am Donnerstagabend Vizekanzler Robert Habeck und Oppositionsführer Friedrich Merz zum TV-Duell an, und augenscheinlich befinden sich beide im freundlichen, schwarz-grünen Koalitionsmodus. Es wird ein Kuschelgipfel. Zum Glück kracht es am Ende dann doch. Das Protokoll des Aufeinandertreffens.