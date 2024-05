Geplante Erweiterung in Grünheide Habeck kritisiert Tesla-Proteste

Initiativen wie Ende Gelände wollten nicht nur Tesla stoppen, sondern auch die anderen Autokonzerne, VW in Wolfsburg oder Mercedes in Bremen, sagte Habeck. „Niemand kann aber ein Interesse an Deutschland ohne Automobil-Produktion haben“, fügte er hinzu. „Wir werben darum, dass die Autos der Zukunft hier produziert werden - und Arbeitsplätze und Wertschöpfung hier gehalten werden. Und solche Autos baut eben auch Tesla.“