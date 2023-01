Radikalisierung befürchtet Habeck fordert Klimabewegung zu Distanzierung von Gewalt auf

Die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer wies Vorwürfe des Linksextremismus gegen die Klimaproteste zurück. Sie sagte dem Fernsehsender Welt, Fridays for Future sei eine „durchweg demokratische Bewegung“. Statt Konflikte zu lösen, versuchten die deutschen Innenminister hingegen „die Klimabewegung zu kriminalisieren“. In den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) betonte sie, die Strategie der Politik könne nicht sein, „gegen immer größere Mengen an engagierten Menschen, immer größere Polizeieinsätze zu fahren“.