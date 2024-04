Habeck & Team BMWK Habeck jetzt bei Tiktok

Er nehme die Ängste und Sorgen der jungen Generation ernst, sagte Habeck vor Journalisten in Berlin. „Und ich möchte gerne vor allem jungen Leuten ein Gesprächsangebot machen, da, wo sie sind.“ Im Moment schienen sie „vor allem auf Tiktok“ zu sein. Am Donnerstag präsentiert sich Habeck erstmals in einem Tiktok Live, einem Online-Auftritt mit Fragemöglichkeiten.