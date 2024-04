Der Vizekanzler in der Ukraine Habecks Bewunderung für den ukrainischen Pragmatismus

Dieses Dringen ist nicht grundlos. Die Ukraine steht massiv unter Druck, so sehr, wie vermutlich noch nie in diesem Krieg. Es fehlt an vielem: an Munition für die Artillerie, an Gerät zur Luftverteidigung, an einer sicheren Energieversorgung. Nach gezielten russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur in den vergangenen Wochen ist die Stromversorgung massiv in Mitleidenschaft gezogen, alle ukrainischen Kohlekraftwerke wurden inzwischen getroffen und es ist nicht ausgeschlossen, dass es in den kommenden Monaten zu Stromabschaltungen kommen wird.