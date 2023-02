Habeck in den USA Getrübtes Verhältnis

Der Wirtschaftsminister ist in diplomatischer Mission unterwegs. In Washington muss Robert Habeck den Krisenmanager geben. Der Grünen-Politiker muss die US-Seite mit einem Mix aus Lockungen und Drohungen zu Kompromissen beim protektionistischen Inflation Reduction Act (IRA) überreden. An seiner Seite kämpft auch der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire. Die beiden europäischen wirtschaftlichen Schwergewichte ziehen hier an einem Strang. Auch das zeigt, wie verfahren die Situation ist.