Habecks Asien-Reise Sechs Probleme, die den Wirtschaftsminister in China erwarten

In der Menschenrechtsfrage will sich Peking nicht rein reden lassen. Was in Xinjiang, Tibet und Hongkong passiere, sei Chinas innere Angelegenheit und eine Einmischung von Außen werde nicht geduldet, sagte Außenamtssprecher Lin Jian noch am Dienstag. In der Volksrepublik werden immer wieder schwere Menschenrechtsverletzungen kritisiert, zuletzt vor allem in Xinjiang im äußersten Westen, wo laut Berichten Menschen der uigurischen Minderheit in Lagern untergebracht und zur Arbeit gezwungen wurden.