Habeck bei „Maischberger“ : Wirtschaftsministerium will Bäcker und Handwerker unterstützen

Berlin Im Talk bei „Maischberger“ hat sich Wirtschaftsminister Robert Habeck dazu geäußert, was Unternehmen angesichts der Energiekrise von der Bundesregierung zu erwarten haben. Dabei stellte er den Mittelstand in den Mittelpunkt.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Grüne) will angesichts von Inflation und gestiegener Energiepreise den Mittelstand gezielt entlasten. „Wir arbeiten an Unterstützungsprogrammen, die Unternehmen helfen, die abweichen von der strengen Regel, ob sie im internationalen Wettbewerb stehen“, sagte Habeck in der ARD-Talkshow „maischberger“. Als Beispiele nannte der Minister und Vizekanzler Bäckereien, Reinigungsfirmen und Handwerksbetriebe.

Denkbar sei, dass der Staat den Anteil der Energiekosten am Umsatz oder an den Produkten übernehme. „Aber muss auch sehen, dass viele andere Kosten wie zum Beispiel für Rohstoffe gestiegen sind, und dann erwischt man eben nicht alle, die man erwischen muss“, so Habeck. Das Wirtschaftsministerium arbeite mit Hochdruck an einer Lösung.