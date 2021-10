Koalitionsverhandlungen : Ministerien sind erst Thema am Ende von Ampel-Gesprächen

Ministerien sind erst Thema am Ende von Ampel-Gesprächen

Berlin Die Besetzung von Ministerposten sind bei den Ampel-Gesprächen bislang kein Thema gewesen. Das ist für das Ende der Koalitionsverhandlungen vorgesehen, so Grünen-Chef Robert Habeck.

Die Besetzung von Ministerposten und der Zuschnitt von Ministerien sind laut Grünen-Chef Robert Habeck in den bisherigen Gesprächen zur Bildung einer Regierung mit SPD und FDP noch kein Thema gewesen. „Das haben wir uns für das Ende der Verhandlungen aufgehoben“, sagte Habeck am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“.