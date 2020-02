Gutachten im Auftrag des Gesundheitsministerium : Pflegeheime brauchen 100.000 zusätzliche Fachkräfte

In deutschen Seniorenpflegeheimen fehlen einem Gutachten zufolge 100.000 Pflegekräfte. Foto: dpa/Holger Hollemann

Berlin In deutschen Seniorenheimen fehlen Pflegekräfte. Zu diesem Ergebnis kommt ein vom Gesundheitsministerium in Auftrag gegebenes Gutachten. Die Pflegekräfte seien überlastet und eine angemessene Betreuung demnach nicht gewährleistet.

In den Seniorenpflegeheimen in Deutschland sind über 100.000 Pflegekräfte zusätzlich nötig, um die hohe Arbeitsbelastung zu senken und eine angemessene Betreuung zu gewährleisten. Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten der Universität Bremen im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums, das dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt. Darin haben die Experten erstmals auf wissenschaftlicher Basis den in Pflegeheimen erforderlichen Personalschlüssel berechnet.