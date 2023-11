Wirtschaftsweise fordern höheres Rentenalter Drehbuch für eine neue Reformagenda

Die deutsche Konjunktur lahmt. Das an sich ist schon eine schlechte Nachricht, aber sie ist nicht die einzige: Das neue Jahresgutachten der so genannten Wirtschaftsweisen ist ein Alarmzeichen, ein Weckruf für die Politik, insbesondere für Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Denn nicht nur fällt die Konjunkturprognose des Sachverständigenrats der Bundesregierung für dieses Jahr (minus 0,4 Prozent) und das nächste Jahr (plus 0,7) grottenschlecht aus. Nein, auch mittel- und langfristig sieht es nicht gut aus für das deutsche Wirtschaftswachstum, was nach Ansicht der fünf Wirtschaftsprofessoren in der öffentlichen Debatte noch viel zu wenig gesehen wird. Deutschland hat ein gravierendes Wachstumsproblem – und wird daher große Schwierigkeiten haben, den Wohlstand zu sichern, den Sozialstaat zu finanzieren und die Transformation zur Klimaneutralität zu schaffen. Zumindest dann, wenn sich nichts ändert.