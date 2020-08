Kostenpflichtiger Inhalt: Interview Daniel Günther : „Wir können nicht wahllos durchtesten“

Daniel Günther in Kiel Foto: dpa/Markus Scholz

Kiel Von seiner Staatskanzlei in Kiel kann Daniel Günther zum Meer sehen. Vielleicht hilft ihm der Blick in die Weite für äußere Ruhe. Jedenfalls ist der 47-Jährige ein unaufgeregter Politiker, der andere mit gelassen ausgesprochenen Botschaften in Aufregung versetzen kann. So wie in diesem Interview mit Spitzen gegen Merz und Söder. Vor der Ministerpräsidentkonferenz mit Kanzlerin Merkel fordert der schleswig-holsteinische Regierungschef bundesweit einheitliche Corona-Regelungen für Tests, Feste und Fußballspiele.