Städtebund dringt auf Grundsteuerreform: „In vielen Städten und Gemeinden werden die Lichter ausgehen“

Berlin Der Städte- und Gemeindebund schlägt Alarm: Die Politik ist mit der Neugestaltung der Grundsteuer in Verzug. Es droht der Wegfall einer der wichtigsten Einnahmequellen.

Die unsichere politische Lage in Berlin in Bezug auf Arbeitsfähigkeit und Fortbestand der großen Koalition droht sich auch auf die Kassenlage der Kommunen auszuwirken. Die Bundesregierung ist mit der vom Bundesverfassungsgericht vorgegebenen Grundsteuerreform in Verzug. „Wenn dieses Geld den Kommunen künftig nicht mehr zur Verfügung steht, werden in vielen Städten und Gemeinden die Lichter ausgehen“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, unserer Redaktion.