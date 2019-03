Bayern blockt Vorschläge ab: Söder stellt sich bei Grundsteuer-Reform quer

Berlin/München Für die Kommunen ist die Grundsteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen. Und bis Ende 2019 muss eine Neuregelung her. Der Finanzminister und die Länder sind sich grundsätzlich einig - bis auf eines. Bayern stellt sich quer.

Bayern aber will ein völlig anderes Modell, nämlich ein Flächenmodell. Dabei orientiert sich die Steuerhöhe pauschal an der Fläche. Und Bayern machte am Donnerstag mehr als klar, einem wertabhängigen Modell nicht zuzustimmen. Für eine Reform allerdings wird die CSU gebraucht, denn der Bundestag muss zustimmen. Und die CSU bildet in Berlin mit CDU und SPD eine Koalition.