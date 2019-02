Analyse: Was eine Grundrente bringt

Was eine Grundrente bringt

Wer ein Leben lang gearbeitet hat, soll nicht zum Sozialamt: Deshalb plant der Sozialminister die Grundrente. Doch sie produziert neue Ungerechtigkeiten.

Wie funktioniert die Grundrente? Der Sozialminister will den Rentnern nun den Gang zum Amt ersparen und hat das Konzept für eine Grundrente vorgelegt. Danach soll die Rentenversicherung auf kleine Renten einen Zuschlag von bis zu 447 Euro im Monat zahlen – und zwar automatisch und ohne Bedürftigkeitsprüfung. Der Betroffene muss also nicht seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse offenlegen. „Lebensleistung verdient Respekt: Wer ein Leben lang gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt hat, muss im Alter mehr haben als die Grundsicherung“, heißt es im Eckpunkte-Papier des Bundessozialministers.

Wer soll Anspruch auf Grundrente haben? Alle, die mindestens 35 Jahre sogenannte Grundrentenzeiten vorweisen können. Das sind laut Eckpunkte-Papier jene Zeiten, in denen der Betroffene sozialversicherungspflichtig gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt hat. 35 Jahre Arbeit als Minijobber reichen dagegen nicht aus, um Anspruch zu erwerben. Interessant: Die Zuschläge soll es nicht nur für künftige Rentner geben, sondern auch für heutige. Bei der Anerkennung von Lebensleistung könne man keine Unterschiede machen, so Heil in seinem Papier.