Union beharrt auf Bedarfsprüfung : Brinkhaus droht SPD mit Blockade der Grundrente im Bundestag

Berlin Der Streit um die Grundrente geht weiter: Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus stellt zwei Bedingungen für die Zustimmung zum Entwurf. Werden diese nicht erfüllt, droht er mit einer Blockade des Gesetzes.

Dass der Gesetzentwurf am Freitag in erster Lesung im Bundestag beraten werde, bedeute nicht, dass die Unionsfraktion die Vorlage in der derzeitigen Form akzeptiere, sagte Brinkhaus. Wenn die SPD die Bedingungen nicht erfülle, „dann geht das nicht in die zweite und dritte Lesung“, sagte er. Dann könnte das Gesetz auch nicht verabschiedet werden.