Ab 2021 : Bundestag beschließt Grundrente

Berlin Lange hat die große Koalition um die Grundrente gerungen, jetzt hat der Bundestag sie beschlossen. Kommen soll die Rente für Geringeverdiener im Januar 2021. Wie viele Menschen davon profitieren.

Rund 1,3 Millionen Menschen mit kleinen Renten können vom kommenden Jahr an mit einem Zuschlag rechnen - darunter 70 Prozent Frauen. Allerdings werden wohl viele dieser Zuschläge erst rückwirkend ausgezahlt werden können, weil bei der Rentenversicherung ein hoher Verwaltungsaufwand erwartet wird. Der Bundestag beschloss am Donnerstag das Gesetz. Damit kann rechtzeitig vor der Sommerpause an diesem Freitag auch noch der Bundesrat darüber entscheiden. Es wird eine Zustimmung erwartet.