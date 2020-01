Klimawandel : Grüner Umbau als Chance

Meinung Düsseldorf Die drohende Klimakatastrophe lässt sich durch bessere Technologien und eine effizientere Nutzung von Energie abwenden – doch dafür muss Einiges passieren, meint unser Autor.

Die Pläne der NRW-Industrie zur Senkung des CO 2 -Ausstoßes zeigen, wohin die Reise für Europa und die Welt gehen sollte: Durch eine grüne Investitionswelle lassen sich neue Jobs schaffen. Die drohende Klimakatastrophe lässt sich durch bessere Technologien und eine effizientere Nutzung von Energie abwenden. Allerdings muss die Politik die richtigen Vorgaben machen: Notwendig sind langfristige Fahrpläne, um den Ausstoß von CO 2 auf Dauer stark zu bepreisen. Dabei darf die Belastung am Anfang gerne niedrig sein, entscheidend ist die Perspektive: Wer 2021 ein Auto, eine Heizung oder Industrieanlage kauft, sollte wissen, wie hoch die Belastung 2030 für CO 2 sein wird. Dann wird er grüne Technik bevorzugen, dann wird die Industrie zig Milliarden Euro in die Entwicklung neuer Technologien stecken.