Grünen-Vorsitzkandidat Omid Nouripour : Grüne wollen eigenen Wahlkampf aufarbeiten

Berlin Der Grünen-Vorsitzkandidat Omid Nouripour hat eine Auseinandersetzung mit dem Bundestagswahlkampf seiner Partei angekündigt. Es gehe nicht um Schuldzuweisungen, sondern den Blick nach vorne.

„Ich bin Fanclub-Vorsitzender der Außenministerin, deshalb bin ich glücklich mit der Besetzung“, sagte Nouripour zu Baerbocks Ministeramt. Zur Aufarbeitung der Kampagne erklärte er: „Es geht nicht um Schuldzuweisungen, sondern den Blick nach vorne, damit wir die Lehren aus dem Wahlkampf ziehen.“ So seien die Strukturen der Grünen immer noch auf 45 000 Mitglieder ausgerichtet - mittlerweile seien es aber 125 000. „Wir werden prüfen, ob wir uns nicht anders aufstellen müssen in Zukunft, auch in Wahlkämpfen. Das betrifft auch die Strukturen in der Bundesgeschäftsstelle.“ Zur Frage, ob die Ergebnisse dieser Aufarbeitung auch öffentlich werden sollten, sagte Nouripour: „Veränderungen sollen natürlich auch nach außen wahrgenommen werden.“