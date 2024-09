Grünen-Parteispitze tritt zurück Ein Paukenschlag zur rechten Zeit

Rücktritte kommen meist überraschend, weil Menschen das zunächst mit sich ausmachen müssen. So war es auch bei den beiden Parteivorsitzenden der Grünen, Omid Nouripour und Ricarda Lang, die am Mittwochmorgen ihren Verzicht auf die Parteispitze verkündeten. Doch die Anzeichen nach einem Rückzug hatten sich seit dem Rauswurf der Grünen aus dem Brandenburger Landtag bei der Wahl am Sonntag gemehrt. Es war also ein absehbarer Paukenschlag zur rechten Zeit.