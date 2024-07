„Es ist jetzt Zeit, um Platz für Jüngere zu machen“ Grünen-Politikerin Renate Künast kündigt Rückzug an

Die Bundestagsabgeordnete Renate Künast (Grüne) hat ihren Rückzug angekündigt. Für die Bundestagswahl im Jahr 2025 werde sie nicht mehr kandidieren, schreibt sie in einem Brief an ihren Berliner Kreisverband Tempelhof-Schöneberg, der der dpa vorliegt. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ berichtet. „Es ist jetzt Zeit, um Platz für Jüngere zu machen“, heißt es in dem Schreiben.