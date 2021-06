Digitaler Grünen-Parteitag ist eröffnet : Wolken über dem Sonnenblumenfeld

Alles perfekt inszeniert: Die Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck im „Sommergarten“, einem für den digitalen Parteitag hergerichteten Aufenthaltsraum. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Die Grünen starten nach der Lebenslauf-Affäre mit einer gestutzten Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in ihren dreitägigen Wahlprogramm-Parteitag. Die Eröffnungsrede von Co-Parteichef Robert Habeck ist auch deshalb mehr an die Öffentlichkeit und potenzielle Grünen-Wähler gerichtet als an die eigenen Leute.