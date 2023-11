Grünen-Parteitag in Karlsruhe Der Denkzettel bleibt aus

Und dass es für die Grünen in der Ampel nicht durchgehend gut läuft, das zeigen nicht nur die aktuellen Umfragen. In Hessen wurde man gerade vom CDU-Ministerpräsidenten nach einer langjährigen Zusammenarbeit voraussichtlich aus der Regierung geschasst. Der grüne Hoffnungsträger in der Regierung, Vizekanzler Robert Habeck, stürzte im Sommer im Zusammenhang mit seinem Heizungsgesetz erbarmungslos ab und ist gerade dabei, sich in der öffentlichen Wahrnehmung ganz allmählich wieder zu berappeln. Den Vorwurf, Klimaschutz zu einem Elite-Projekt gemacht zu haben, mit dem der Großteil der Bevölkerung nichts anfangen kann und eine Politik für Minderheiten zu verfolgen, die in der Breite nicht verfängt, schwebt über der Partei.