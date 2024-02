Papier zur Fraktionsklausur in Leipzig Grünen-Fraktion will Mindestlohn erhöhen und 49-Euro-Ticket sichern

Die Grünen wollen den Mindestlohn auf mehr als 14 Euro pro Stunde erhöhen. Außerdem wollen sie das Klimageld noch in dieser Legislaturperiode einführen und drängen auf eine dauerhafte Preisgarantie für das 49-Euro-Ticket. Dies geht aus einem Beschlussentwurf für die Klausur der Bundestagsfraktion in dieser Woche hervor, aus dem das Portal „t-online“ am Montag zitierte. Das Papier soll bei der Klausur in Leipzig beschlossen werden.