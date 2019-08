Grünen-Chef : Habeck legt Vier-Punkte-Katalog für höhere Fleisch-Preise vor

Berlin In der Debatte um höhere Fleisch-Preise hat Grünen-Chef Robert Habeck als Alternative zu einer höheren Mehrwertsteuer einen Vier-Punkte-Forderungskatalog vorgelegt, um die klimaschädliche Massentierhaltung in der Landwirtschaft zu reduzieren.

Statt dessen müsse erstens die Nutztierhaltungsverordnung in der Landwirtschaft überarbeitet werden. „Weil das Bundeslandwirtschaftsministerium aber eine rechtliche Vorgabe aussitzt, wissen die Bauern nicht, woran sie sind und investieren erstmal gar nicht in andere Tierhaltungssysteme“, kritisierte Habeck. Zweitens brauche es ein „strenges Düngerecht, über das letztlich der Bestand des Tierbesatzes geregelt werden kann“, so Habeck. Er verlangte drittens „eine verbindliche Haltungskennzeichnung, so dass die Verbraucher wissen, wie die tierischen Produkte entstanden sind und wofür sie mehr bezahlen.“