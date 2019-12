Grünen-Chef Robert Habeck : „Deutschland soll Migranten aus Griechenland holen“

Berlin Vorstoß von Seiten des Co-Vorsitzenden der Grünen: Angesichts der völlig überfüllten Lager für Migranten auf den griechischen Inseln hat Robert Habeck gefordert, Deutschland solle die Menschen von dort aufnehmen.

Die konservative Regierung in Athen hat in den vergangenen Monaten mehr als 10.000 Migranten zum Festland gebracht. Der Flüchtlingszustrom aus der Türkei dauert jedoch an. Zurzeit leben in und um die Camps auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos mehr als 41.000 Migranten. Noch im April waren es 14.000.