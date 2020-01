Terrorabwehr im Flugverkehr : Grünen-Chef Habeck fordert bessere Kontrolle von Flugpassagieren beim Einstieg

Berlin Zur Terrorabwehr will die Bundesregierung künftig im Luftverkehr die Zuverlässigkeit von Flug- und Bodenpersonal schärfer überprüfen lassen. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den der Bundestag an diesem Mittwoch erstmals berät. Grünen-Chef Robert Habeck gehen die geplanten Schritte zur Verbesserung der Flugsicherheit nicht weit genug.

Grünen-Chef Robert Habeck gehen die Maßnahmen jedoch nicht weit genug. Er forderte weitere Schritte. „Es sollte alles getan werden, was rechtsstaatskonform vor Terroranschlägen schützt, an Land wie in der Luft. Die von der Bundesregierung geplante Änderung des Luftsicherheitsgesetzes ist daher sinnvoll. Sie reicht aber nicht aus“, sagte Habeck. „Beim Fliegen muss doch auch klar sein, wer an Bord geht. Daher muss die Bordkarte verpflichtend mit dem Reisenden und seinem Lichtbildausweis abgeglichen werden. Immer und unabhängig davon, mit welcher Fluggesellschaft man fliegt“, so der Parteichef. Eine entsprechende Initiative der Bundesländer sei daher unterstützenswert.