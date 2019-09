Vorschlag aus Niedersachsen : Grüne-Landesverband will gasgefüllte Luftballons verbieten

Grüne-Landesverband will gasgefüllte Luftballons verbieten

Die Grünen in Niedersachsen fordern ein Luftballon-Verbot. Foto: dpa, Karl-Josef Hildenbrand

Osnabrück Niedersachsens Grüne sprechen sich für ein Verbot von Luftballons aus. Auch Ballons aus Naturlatex seien keine Alternative. Die Landesregierung hat schon geantwortet.

„Luftballons landen in den allermeisten Fällen in der Natur. Vögel und andere Tiere fressen die weichen Ballonreste und verhungern dann mit vollem Magen“, sagte Grünen-Landeschefin Anne Kura der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Donnerstag).

Kura reagiert damit auf einen Beschluss der Stadt Gütersloh in Nordrhein-Westfalen, die sich Anfang September zur „ballonfreien Zone“ erklärt hatte. Demnach will die Kommune auf das Steigenlassen von Luftballons bei öffentlichen Veranstaltungen verzichten. „Auf der einen Seite steht das kurze schöne Bild von bunten Ballons in der Luft, auf der anderen das von verendeten Vögeln. Initiativen wie die aus Gütersloh helfen auch, das Bewusstsein für ungewollte Folgen unseres Handelns zu schärfen“, erklärte die Grünen-Landesvorsitzende.